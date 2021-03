WHO wil toch onderzoeken of virus niet uit lab is ontsnapt

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil toch meer onderzoek naar de mogelijkheid dat het coronavirus uit een laboratorium in Wuhan is ontsnapt. Dat is opmerkelijk, omdat de WHO-commissie die eerder onderzoek deed naar de oorsprong van het virus in de Chinese stad die optie min of meer uitsloot.

“Hoewel het team heeft geconcludeerd dat een laboratoriumlek de minst waarschijnlijke hypothese is, vereist dit verder onderzoek, mogelijk met extra missies waarbij gespecialiseerde experts betrokken zijn, die ik bereid ben in te zetten.”, zei WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De directeur van de WHO had ook kritiek op de gebrekkige toegang die zijn onderzoeksteam kreeg tot de Chinese data en rekent erop dat toekomstige missies hartelijker worden ontvangen. Hij spreekt van een ‘tijdigere en uitgebreidere samenwerking’.