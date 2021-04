Wie moet het stokje van Rutte overnemen als het misgaat?

Als demissionair premier Mark Rutte na al zijn leugens het debat over de ‘functie elders’ van Pieter Omtzigt niet overleeft, wie vervangt hem dan? Dat is nog niet zo gemakkelijk. Er zijn nogal wat mensen waar bezwaren aan kleven, schrijft de Volkskrant.

Logisch zou zijn om een demissionaire vicepremier aan te stellen. Maar Hugo de Jonge (CDA) is te druk met corona. Kajsa Ollongren (D66) is als oud-verkenner te veel betrokken bij de zaak en de derde vicepremier, Carola Schouten is afkomstig van de kleinste partij in het kabinet, de ChristenUnie, dus dat is ook niet zo voor de hand liggend.

Dan zou een andere VVD-minister een optie zijn, maar nummer 2 van de VVD, Tamara van Ark, is als huidige verkenner ook geen handige keus meer. Mogelijk zou dan de ervaren Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in beeld komen. En tenslotte hebben we nog de VVD’ers Cora van Nieuwenhuizen, Sander Dekker en Bas van ’t Wout in het kabinet.

Mark Rutte is overigens niet zomaar van het Binnenhof verdwenen. Hij blijft een verkozen volksvertegenwoordiger, die als fractieleider gewoon weer als onderhandelaar de formatie in kan gaan.