Het is afgelopen met Rutte. Alleen hijzelf weet het nog niet

Ooit had Mark Rutte en perfect instinct voor politiek kansen en dreigingen. Hem maakte hem 10 jaar lang de machtigste man van Nederland. Maar die 10 jaar oppermacht hebben hem blind gemaakt. Nergens is nog uitweg, iedereen ziet dat, behalve Rutte, die zowel vannacht als vandaag sprak van zijn berouwvolle toekomst, waardoor alles weer goed kwam.

Intussen zijn er veel redenen voor het tegendeel. Voor zover dat nog nodig was liet de familie Omtzigt uit Enschede, bij monde van mevrouw Omtzigt weten dat hun minachting voor Rutte een nieuw hoogtepunt had bereikt. Gezien de positie van Omtzigt in het CDA sluit dat samenwerking met Rutte uit.

De jongerenafdelingen van CU, D66 en CDA verklaarden Rutte melaats. Wat hen betreft is hernieuwde samenwerking met Rutte uitgesloten.

Uit de flitspeiling van Hart voor Nederland sprak een implosie van de volkssteun voor Rutte.

Hij is sinds gisteren paria. Dat weet hij alleen zelf nog niet. Maar zoals Sigrid Kaag al zei zullen de Paasdagen inzicht brengen