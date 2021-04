Kabinet hield bewust info achter over toeslagenaffaire: “Dit is explosief”

Het kabinet heeft doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement over de toeslagenaffaire. Dat maakte RTL Nieuws vanmiddag bekend.

In kabinetsbesprekingen in 2019 werden afspraken gemaakt om de Tweede Kamer niet alle documenten te geven waarom werd gevraagd. Dit is doelbewuste en directe tegenwerking van het parlement, die bovendien is vastgelegd in de notulen van de vergaderingen. Daarin staat ook hoe ministers klaagde over kritische Kamerleden onder wie Pieter Omtzigt.

Politiek verslaggever Roel Schreinemachers reageert bij RTL Nieuws: "Dit is explosief, want de Tweede Kamer heeft sinds het begin van de toeslagenaffaire lopen trekken en sleuren om informatie boven tafel te krijgen. Dat doelbewust niet is voldaan aan de vele verzoeken van de Kamer, heeft een snelle oplossing in de weg gestaan. En erger nog, heeft het controlerende werk van de Tweede Kamer serieus gehinderd. Juist dat vertrouwen dat er hoort te zijn tussen kabinet en Tweede Kamer staat nu centraal in de kabinetsformatie."

Het kabinet heeft altijd ontkend dat er bewust informatie is achtergehouden en sprak van een 'gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking', omdat informatie 'zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is'.