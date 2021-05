Duitse journalist snapt niet dat Rutte door kan: ‘Een premier die niet de waarheid spreekt, is niet normaal’

Ook bij onze oosterburen valt het op dat Mark Rutte vaak een loopje neemt met de waarheid. Buitenlandredacteur van de Süddeutsche Zeitung, Thomas Kirchner (52), volgde de toeslagenaffaire en later Omtzigtgate op de voet. Hij is verbijsterd over de mildheid van het Nederlandse volk en de media na de overduidelijke leugens van de demissionaire premier, zo vertelt hij aan de Volkskrant.

"Het grootst was mijn verwondering over het gebrek aan publieke verontwaardiging. Wat daar gebeurde druist volgens mij in tegen politieke en morele wetten," aldus Kirchner. Als verklaring noemt hij de Nederlandse behoefte om consensus te zoeken en geen pijn te veroorzaken. "Dat is een nationale eigenschap die voordelen heeft. Ik vind realistische politiek meestal positief, ik houd ervan als politici in oplossingen denken en niet meteen met de moraal komen aanzetten. Maar te weinig strijd schaadt de democratie. Met een pragmatische oplossing van deze crisis doet Nederland zichzelf geen goed."

Niet kritisch

Volgens de journalist is de versplintering van de Nederlandse politiek een probleem. "De grote hoeveelheid nieuwe, onervaren Kamerleden zijn natuurlijk verfrissend en ze zeggen ook interessante dingen. Maar daardoor mis je mensen als Omtzigt, ‘old hands’ die weten hoe de hazen lopen, die dossiers volgen." Maar ook de media zijn niet kritisch genoeg. "Ik haal het voorbeeld aan omdat ik ook in de toeslagenaffaire veel relativeringen gelezen heb, in bijna alle media. Natuurlijk zijn er ook kritische commentaren, maar ik zie in de verslaggeving ook een trend veel normaal te vinden, het allemaal niet te groot te maken.

Kirchner ziet geen andere oplossing dan dat Rutte vertrekt. "Anders raken mensen gewend aan politieke toestanden die niet normaal zijn. Een premier die niet de waarheid spreekt, is niet normaal. Als daar geen noemenswaardige verontwaardiging over ontstaat, erodeert de politieke cultuur. Dan verliezen kiezers het vertrouwen. Dat is voer voor de vijanden van de liberale democratie. En die zijn toch al sterk genoeg."