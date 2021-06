Hoekstra: “Memo Omtzigt echt beschadigend”

"Heel vervelend en echt beschadigend," zijn de woorden waarmee CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra het vernietigende memo van Pieter Omtzigt omschrijft.

Hoekstra vindt dat de nota van de nummer 2 van de CDA-lijst veel vragen oproept en stelt dat het 'geen gemakkelijke fase' is voor zijn partij. De leider van de christendemocraten ontkent dat sponsoren invloed hebben gehad op het partijprogramma, zoals Omtzigt suggereert.

Ook interim-partijvoorzitter Marnix van Rij zegt zich 'niet te herkennen' in de beweringen van de geplaagde runner-up van de partij. "Ik heb het uiteraard gecheckt", zei hij op Radio 1. "Het CDA heeft alle regels gerespecteerd die de wet voorschrijft wat betreft sponsoring. Verantwoording zal in de jaarrekening van 2021 plaatsvinden, zoals dat moet."

In een 76 pagina's tellend document, dat gisteren aan dagblad de Limburger is gelekt, haalde Pieter Omtzigt hard uit naar het CDA. Hij stelt dat hij 'psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel' is genoemd. Ook suggereert hij dat het CDA niet alle sponsoren van de partij heeft gemeld en dat zij het programma beïnvloed zouden hebben.