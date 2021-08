Nederland laat Afghaans personeel aan lot over, andere landen veel ruimhartiger

Afghanen die voor de Nederlandse Defensie werkten, verkeren in doodsnood, nu de taliban oprukt en Nederland maar blijft aarzelen om ze op te vangen. Andere landen zijn veel ruimhartiger.

In totaal heeft Nederland 273 Afghaanse tolken ingehuurd tijdens militaire missies in Afghanistan. Daarnaast is er allerlei ander personeel zoals bewakers die ook voor de Nederlandse overheid werkten. Die laatste groep komt helemaal niet in aanmerking voor opvang en van de tolken zijn er nog maar een stuk of honderd nu in Nederland.

Verschillende betrokkenen laken de trage reactie van Den Haag. Nu de westerse troepen zich hebben teruggetrokken uit Afghanistan rukt de taliban snel op en is de nood hoog bij het Afghaanse personeel dat nog in het land is.

Treurig

Daarnaast is Nederland minder ruimhartig met de opvang dan andere westerse landen concludeert politicologe Sara de Jong van de Universiteit van York, die al sinds 2017 de bescherming van Afghaanse en Iraakse tolken onderzoekt. "Het is treurig om te zien dat Nederland pas na veel druk door onder anderen veteranen, bereid is tolken in aanmerking te laten komen voor een asielaanvraag," zegt ze in de Volkskrant. "Terwijl nog veel meer soorten lokale medewerkers mogelijk gevaar lopen."

Ter vergelijking: de VS lieten al 20.000 tolken en andere medewerkers van USAid overkomen met hun gezinnen. Sinds vorige week krijgen ook de partners van andere ontwikkelingsorganisaties asiel. Het Verenigd Koninkrijk hanteert dezelfde norm: Afghaanse ambassademedewerkers, bewakers van kampementen en fixers van journalisten zijn welkom in het VK. Ook Duitsland neemt meer Afghaans personeel op, zoals plaatselijke ontwikkelingswerkers.

Het is een politieke keuze van Nederland om de Afghanen aan hun lot over te laten. "In andere landen bestaat brede steun om deze groep Afghanen, die hebben geholpen onder moeilijke omstandigheden, asiel te verlenen. En ik vermoed dat veel Nederlanders er ook zo over denken."