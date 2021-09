‘Carola Schouten bezegelde lot van Kaag’

Toen de fractie van de ChristenUnie donderdagmiddag bijeen kwam om te beslissen of ze de val van Kaag zouden steunen, was fractielid en minister Carola Schouten daar niet bij. Ze was verhinderd, maar zou het ook niet goed gevonden hebben over haar collega te oordelen.

Maar ze gaf haar fractiegenoten wel een doorslaggevend advies. ,,Volg je overtuiging en geweten”, zegt ze. ,,Ik wens jullie daar sterkte bij.” Zij volgt hun oordeel. Ze pleitte niet voor Kaag of voor Bijleveld, maar gaf haar partijgenoten de raad te doen wat ze juist achtten. Dat de rest van de fractie van de ChristenUnie klaar was met Kaag (en Bijleveld) was Schouten bekend.