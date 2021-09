Trump nu populairder dan Joe Biden

Acht maanden na de machtswissel is de steun voor het beleid van president Joe Biden sterk gedaald. Hem wordt verweten dat hij de pandemie niet onder controle heeft en ook de smadelijke aftocht uit Afghanistan wordt hem kwalijk genomen.

De chaotische taferelen aan de Texaanse grens, waar duizenden immigranten wachten op hun lot hebben ook niet geholpen. Steeds meer Amerikanen willen geen immigranten.

Trump daarentegen wordt juist populairder. Over Trump is 48 procent van de Amerikanen tevreden vergeleken met de 46 procent van Biden.

Het topteam van Biden deed het ook slecht in vergelijking met dat van Trump: 55 procent van de respondenten vindt dat Mike Pence een betere vicepresident was dan zijn opvolger, Kamala Harris, en 63 procent vindt dat Mike Pompeo een betere staatssecretaris was dan Antony Blinken.