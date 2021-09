Taliban gaat weer handen afhakken

De Sharia, de Islamitische wet, schrijft voor dat dieven de hand moet worden afgehakt. Een woordvoerder van de Taliban heeft vandaag bekend gemaakt dat handen afhakken weer zal worden ingevoerd. Mullah Nooruddin Turabi, die minister van Justitie was en toezicht hield op de religieuze politie tijdens het vorige bewind van de Taliban, zegt dat hoewel rechters zaken zullen beoordelen, de Koran de basis zal vormen voor wetten in Afghanistan.

“Niemand zal ons vertellen wat onze wetten zouden moeten zijn. We zullen de islam volgen en we zullen onze wetten maken op basis van de koran”, zei Turabi."Handen afhakken is zeer noodzakelijk voor de veiligheid".