Met deze woorden kreeg Sylvana Simons Rutte (alweer) stil

Mark Rutte kan - zoals veel mannen - niet zo goed omgaan met sterke vrouwen. Sinds de komst in de Tweede Kamer van Sylvana Simons wordt zijn gebrek aan talent op dit punt bij herhaling zichtbaar. Gisteren snoerde Simons Rutte weer de mond.

"Als we het hebben over tot slaaf gemaakte mensen, dan hebben we het bijvoorbeeld over de oma van mijn moeder. Dat is niet lang geleden." @SylvanaBIJ1 over het belang van recht blijven doen aan hen die tot in generaties onrecht is aangedaan. pic.twitter.com/wv7t4H95Yc