Onderzoek Sywert duurt nog langer: ‘Dit jaar lukt niet meer’

Het onderzoek naar de deal met Sywert van Lienden over miljoenen mondkapjes duurt nog langer. Deloitte denkt niet dat het lukt om dit jaar te concluderen of de deal tussen de overheid en Van Lienden inhoudelijk, praktisch en juridisch deugde.

Dat meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Medische Zorg, CU) in een brief aan de Tweede Kamer, schrijft Het Parool. Al eerder werd het rapport uitgesteld. Boosdoener is volgens Blokhuis de enorme bult gegevens die de accountants moeten bekijken. De ‘volledige data-overdracht’ duurt daardoor langer dan verwacht.

‘Ter illustratie: de data van ons ministerie betreffen al 135 mailboxen, en netwerkschijven, chatberichten’, schrijft Blokhuis. ‘Het gaat om miljoenen documenten die conform de forensische eisen veiliggesteld en gefilterd moeten worden.’ Dit jaar lukt het Deloitte dus niet meer om het onderzoek op te leveren. Eerder was september nog het doel van zijn voorganger Tamara van Ark (VVD).