Oorlogje om Wc’s in gebouw Tweede Kamer

Is het nog van deze tijd om een onderscheid te maken tussen mannen- en vrouwen-wc's? Volgens sommige fracties in de Tweede Kamer niet. Sinds het parlement naar het tijdelijke nieuwe gebouw verhuisde is er daarom strijd over toiletten op de gang van SP, Bij1 en de groep Van Haga zitten, schrijft De Telegraaf.

Toen de fracties vlak voor de zomer op hun nieuwe plaats arriveerden zaten er géén bordjes op de toiletten. Al gauw verschenen er handgeschreven briefjes met ’mannen’ en ’vrouwen’. Die hebben stuivertje gewisseld met briefjes met daarop ’genderneutraal’.

Bij de SP gaan ze ervan uit dat het de medewerkers van Bij1 zijn die de ’genderneutraalbriefjes’ op het toiletblok plakken. Bij sommige afdelingsbewoners is er ongemak over deze actie. Vooral vrouwelijke medewerkers hechten aan een eigen vrouwentoilet.

Kamerlid Van Haga van BV NL, die zich op dezelfde verdieping bevindt, noemt de briefjesoorlog ’lachwekkend’. „Sommige vrouwen vinden het fijn om naar een vrouwentoilet te gaan. Het gaat in de Tweede Kamer te veel over woke-mensen en te weinig over belangrijke dingen.”