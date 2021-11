Oud-PVV-medewerker achter het vuile CDA-campagneplan tegen Rutte

De plannen voor een smerige CDA-campagne om Rutte te besmeuren werden gemaakt door twee gelukszoekers die tot de hoogste CDA-kringen waren doorgedrongen. De ene, Hans Van der Wind, heeft zich mee grote financiële donaties een plaats gekocht in de top van de campagne van het CDA. Hij werd rijk van schoolboekenfirma Van Dijk en is het CDA nog steeds dankbaar dat de regeling voor gratis schoolboeken door CDA-minister Van Bijsterveld zo werd aangepast dat Van Dijk geld bleef verdiene. Dat deed minister op verzoek van Hans van der Wind. Hij kon daardoor het boekenbedrijf voor heel veel geld verkopen.

De tweede initiatiefnemer was Van der Winds rechterhand Martin van Putten. NRC ging wat de achtergrond van deze Van der Putten is. Het blijkt een ex-verslaggever van De Telegraaf, die een aantal jaren naaste medewerker was van de PVV-fractie bij het Europese parlement. Blijkbaar was die achtergrond geen bezwaar om een hoofdrol te spelen in de CDA-campagne.