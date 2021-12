Kabinet gooit uitgewerkt plan voor 100 extra IC-bedden in de prullenbak

Nederland had sinds begin deze maand mogelijk bijna 100 ic-bedden meer tot z’n beschikking kunnen hebben. Daarvoor zouden verpleegkundigen uit het buitenland moeten worden ingezet. Deze extra coronazorg zou worden geconcentreerd in drie ziekenhuizen. Maar een gedetailleerd plan van deze strekking is in september gesneuveld. Dat onthult De Volkskrant.

Het plan werd deze zomer opgesteld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). De extra bedden zouden op drie locaties komen: het calamiteitenhospitaal in Utrecht, lege vleugels van het Bronovo en het St. Jansdal in Lelystad.

De plannen waren volgens De Volkskrant gedetailleerd en panklaar, maar het ministerie van De Jonge wilde niet. Waarom niet is niet duidelijk.

Het ministerie erkent dat het plan met de ambtelijke top en later met minister De Jonge is besproken, maar zegt tegelijkertijd dat van een voldragen plan geen sprake was en dat het de uitvoering nooit heeft afwezen.