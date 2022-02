Nilüfer Gündogan heeft geen idee waarom Volt haar schorst voor grensoverschrijdend gedrag

Volt-kamerlid Nilüfer Gündogan is door haar partij geschorst omdat haar gedrag de grenzen van wat acceptabel is, zou hebben overschreden. Volt heeft niet gezegd wat ze verkeerd heeft gedaan en welke grenzen ze heeft overschreden. Het Kamerlid zelf zegt tegen De Volkskrant geen idee te hebben waar het over gaat. ‘Ik weet niks en mag blijkbaar niks weten.’

De partij heeft een extern integriteitsbureau ingeschakeld om de meldingen te onderzoeken. In afwachting van het onderzoek is besloten om Gündogan per direct te schorsen als lid van de Voltfractie. ‘Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden.’