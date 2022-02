Groot-Brittannië: ‘De invasie is begonnen. Hele zwarte dag voor Europa’

"Je kan concluderen dat de invasie van Oekraïne is begonnen", zegt De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid volgens de BBC. "Daarom zal Groot-Brittannië sancties opleggen aan Rusland."

Javid spreekt bij SkyNews van een 'hele zwarte dag' in Europa. "Het is duidelijk dat president Poetin heeft besloten de soevereiniteit van Oekraïne aan te vallen, en zijn territoriale integriteit." Dat noemt de minister 'onacceptabel' voor Groot-Brittannië.

Correspondent Jeroen Akkermans vindt ook dat het er slecht uitziet. "Er zijn minstens vijf Russische pantservoertuigen bij Donetsk gesignaleerd, en dat is geen goed teken", zegt hij in het Ontbijtnieuws. "Men verwacht meer voertuigen, 190.000 Russische soldaten hebben zich verzameld en Oekraïne bijna omsingeld, men verwacht dat er een invasie gaat beginnen. De voortekenen zijn niet best. Het is af te wachten hoe ver die voertuigen gaan rijden."