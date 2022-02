Video van ‘tankman’ die Russische tanks probeert te blokkeren, gaat viraal

De Chinese tankman, die alleen maar gewapend met een plastic boodschappentasje, een tank tegenhield, is 33 jaar later nog altijd een symbool van moed. Gisteren gebeurde iets in Oekraïne dat dat sterk aan doen denken.

De 30 seconden durende clip, gedeeld door de Oekraïense nieuwszender HB, toont een man die voor militaire voertuigen gaat staan. Terwijl de voertuigen om hem heen proberen uit te wijken, gaat de man opzij, in een poging om hun voortgang te blokkeren.

Net als toen in Beijing wonnen de tanks feitelijk maar de man moreel.