‘Poetin heeft al verloren’

Wie weet slaagt Poetin er in de oorlog in Oekraïne te winnen. Maar verloren heeft hij al, schrijft militair analist Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, directeur van het Instituut voor Strategisch Onderzoek (IRSEM).

"Het maakt niet uit hoe de oorlog in Oekraïne verloopt, Poetin verliest . Zelfs als Russische troepen de overhand hebben op de grond en in de lucht, verliest hij. Zelfs als hij morgen Kiev inneemt, verliest hij. Rusland mist de troepen (en vermoedelijk ook de wilskracht) om Oekraïne te bezetten terwijl er een guerrilla wordt gevoerd. En daarnaast heeft Poetin de NAVO veel sterker gemaakt, Europa wakker gemaakt, zijn land geïsoleerd, zijn economie geruïneerd en veel Russen van zich vervreemd, waaronder zijn rijke vrienden."

In het beste geval wordt Oekraïne net zo'n oorlog als die van de Russen in Afghanistan: de baas in de steden, schietschijf in de rest van het land.

De militaire expert voegde eraan toe dat de wereld zelf waarschijnlijk ook zal lijden onder de gevolgen van de oorlog. Vilmer denkt dat de afzetting van Poetin niet uitgesloten is, omdat het Russische publiek bozer wordt over de invasie en Poetins mede-oligarchen kijken naar de schade die hij heeft aangericht.