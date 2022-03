Is Vladimir Poetin nog goed bij zijn hoofd?

"Het gedrag van de president in de afgelopen twee jaar is alarmerend. Zijn afzondering en ontoegankelijkheid, zijn diepe overtuiging dat de Russische overheersing over Oekraïne moet worden hersteld en zijn besluit om zich te omringen met ideologen en jaknikkers hebben er allemaal toe bijgedragen dat Europa zijn gevaarlijkste moment sinds de Tweede Wereldoorlog beleeft," schrijft Poetinkenner Mikhail Zygar in de New York Times.

Poetin bracht de lente en zomer van 2020 in quarantaine door in zijn woning in Valdai , tussen Moskou en St. Petersburg. Yuri Kovalchuk was zijn voornaamste gezelschap. Kovalchuk, de grootste aandeelhouder van Rossiya Bank, controleert verschillende door de staat goedgekeurde media, is sinds de jaren negentig de goede vriend en vertrouwde adviseur van de Poetin. Volgens Zygar is hij feitelijke de tweede man van Rusland. Kovalchuk bekijkt de wereld vanuit orthodox-christelijke mystiek, anti-Amerikaanse complottheorieën en hedonisme. Dit lijkt ook het wereldbeeld van Poetin. Sinds de zomer van 2020 maken de twee vrienden samen plannen om de grootsheid van Rusland te herstellen.

Poetin heeft zijn interesse in het heden volledig verloren: de economie, sociale kwesties, de coronaviruspandemie, het interesseert hem niet. In plaats daarvan zijn hij en Kovalchuk geobsedeerd door het verleden. Emmanuel Macron was verbaasd dat Poetin hem vorige maand een lange geschiedenislezing gaf tijdens een van hun gesprekken. Hij had niet verbaasd moeten zijn.

Poetin denk dat hij de grootsheid van het Russische imperium kan en moet herstellen.

Poetin dacht dat het Westen dat zwak was. De enige westerse leider die de heer Poetin serieus nam, was de vorige kanselier van Duitsland, Angela Merkel. Nu ze weg was werd het tijd voor Rusland om de vernederingen van de jaren negentig te wreken.

Er is volgens Zygar niemand meer die hem tegenspreekt. De afgelopen jaren – en vooral sinds het begin van de pandemie – heeft hij de meeste contacten met adviseurs en vrienden verbroken. Zijn bewakers hebben een strikt protocol opgelegd: niemand kan de president zien zonder eerste een week in quarantaine. Vandaar ook die enorme tafel om mensen te ontmoeten die niet in quarantaine waren.

En zo kwamen we hier. Een president die zich isoleerde, daardoor fout beslissingen nam en nu zijn hele land geïsoleerd ziet.