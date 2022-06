Poetin is op zoek naar nieuwe soldaten

Rusland rukt in de Donbass een klein stukje op. Maar er zijn niet genoeg soldaten om de verdediging van Oekraïne te doorbreken. Een militaire vuistregel stelt dat de aanvaller een superioriteit van 3:1, beter zelfs 4:1, nodig heeft om succesvol te zijn. De Russische strijdkrachten halen dat op geen stukken na.

Het enige wat ze op dit moment nog kunnen doen, is zich een weg banen met artillerie. Maar omdat er geen mobiele eenheden zijn, zoals gemechaniseerde infanterie, moderne grondtroepen met gepantserde voertuigen, kunnen de weinige doorbraken die wel slagen vaak niet worden benut. Volgens de Britse inlichtingendienst heeft Rusland al een derde van de troepen verloren die in Oekraïne moeten vechten.

En dus wordt in Rusland volop geworven voor verse troepen, schrijft de Suddeutsche.

Mobiele wervingsbureaus in de vorm van vrachtwagens met grote opschriften zie je de laatste weken steeds vaker in Rusland , bijvoorbeeld bij een halve marathon in Novosibirsk, in Moermansk of bij een concert in Severomorsk.

Dit wordt ook ondersteund door een nieuwe wet die de militaire leeftijd in Rusland verhoogt. Eerder was de maximale leeftijd 40 jaar, nu vervalt deze limiet.

Grote vacaturesites zoals Superjob.ru en HeadHunter adverteren vacatures voor tankchauffeurs en monteurs voor 150.000 tot 200.000 roebel per maand (tot 3.000 euro). Dat is in Rusland heel veel geld.

Veel contracten met soldaten in Oekraïne vechten lopen na de zomer af. Poetin heeft dus haast.