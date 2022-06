Joe Biden: ‘Zelensky wilde me niet geloven dat de Russen zouden binnenvallen’

De Amerikanen hadden al vroeg CIA-informatie dat Rusland van plan was Oekraïne binnen te vallen. Ze droegen die informatie over aan de president van Oekraïne, Zelensky. "Maar hij wilde ons aanvankelijk niet geloven," zei president Biden gisteren tegen een groep geldschieters en aanhangers.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is zoiets niet meer voorgekomen. Ik weet dat veel mensen dachten dat ik overdreef. Maar ik wist dat we gegevens hadden om te ondersteunen dat Poetin binnen zou vallen, de grens over'.

"Er was geen twijfel mogelijk", zei Biden. 'En Zelensky wilde het niet horen.'