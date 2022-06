Boze boeren trekken met oogstmachines natuurgebied in

Boeren van Farmers Defence Force, trokken gisteren met zware oogstmachines het natuurgebied Dwingelderveld in. Het is een heidegbied dat bezig is te vergrassen door de uitstoot van stikstof. De boeren vinden dat onzin. Het Dwingelderveld is een van de rood ingekleurde gebieden in Drenthe, waardoor omliggende agrarisch bedrijven wat het kabinet betreft fors moeten bijdragen aan een flinke hap uit de stikstofuitstoot, schrijft het DvhN.

Volgens de actievoerders was dit nog een protest met een knipoog, maar zal die strijd de komende weken gaan verharden. ,,We gaan zeker de grenzen opzoeken en mogelijk ook daar over. We kunnen niet anders.’’