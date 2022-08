Schurkenstaten willen Poetin helpen met drones, satellieten en 100.000 manschappen

Noord-Korea heeft het Kremlin aangeboden om honderdduizend militairen te sturen naar Oekraïne voor de denazificatie-strijd in het Oost-Europese land melden Russische staatsmedia. Ook Iran staat naar verluidt te trappelen om Poetin te helpen met drones en spionagesatellieten.

Het Noord-Koreaanse leger bestaat uit zo'n 1,3 miljoen militairen en daarnaast zijn er 600.000 reservisten volgens de Amerikaanse denktank Council for Foreign Relations. Dat lijkt een enorm leger, maar het materieel en de militaire technologie zijn sterk verouderd zeggen defensie-experts.

Of Poetin de Koreaanse strijdkrachten aanneemt, is onzeker. Het is wel duidelijk dat hij druk bezig is andere landen achter zich te krijgen. Zo is hij in Afrika en Azië aan het lobbyen en Russische olie en gas aan het verkopen met fikse kortingen.

Ook sloot hij met de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei een deal om een betere gas- en olie-infrastructuur op te bouwen in het door internationale sancties geplaagde land. Hier zou Rusland Iraanse drones en spionagesatellieten voor terug kunnen krijgen.

De hoop van Poetin is dat hij hiermee de Russische militairen op het slagveld in Oekraïne kan voorzien van betere inlichtingen en het gevreesde Amerikaanse raketsysteem HIMARS deels kan neutraliseren.