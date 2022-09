Ook de Russen zien hoe het leger faalt: “Kremlin blijft opvallend stil”

In een onvoorzien tempo verliezen de Russen terrein en krijgen de Oekraïners hun land weer terug. Dat is ook in Rusland zelf niet onopgemerkt gebleven.

Zo krijgen nationalistische militaire bloggers, die al langer kritiek hebben, nu meer aandacht, zegt Rusland-correspondent Eva Hartog tegen RTL Nieuws. "Een nieuw hoofdstuk is begonnen en dat is voor Rusland vernederend."

Rusland had niet zien aankomen dat de oorlog zo snel mis zou gaan. Militairen slaan op de vlucht. "Nu moeten ze dat uitleggen en dat past niet binnen hun verhaal. Het Kremlin blijft daarom opvallend stil."

Veel critici veroordelen overigens niet de oorlog zelf , maar wel de manier waarop die gevoerd wordt. Bovendien richten zij hun pijlen vooral op Defensie en niet op Poetin zelf. Ruslandkenner Hubert Smeets: "Poetin heeft een aureool van een soort tsaar. De tsaar is goed, maar hij wordt omringd door idioten."

Toch denkt niet iedereen er zo over. Gemeentelijke afgevaardigden van zeventien districten van Moskou en Sint-Petersburg eisen dat Poetin aftreedt. In hun verklaring staat dat 'de acties van president Poetin de toekomst van Rusland schaden'.

Nog erger: op de Russische staatstelevisie was een oorlogsexpert kritisch. "Een oorlogsexpert uitte zich zeer kritisch op een pro-Kremlin televisiekanaal en dat werd uitgezonden", zegt Hartog. "Hij zei dit binnen een gevoelige context, legde de vinger op de zere plek en laat een totaal ander geluid horen." Iets dat in Rusland niet is toegestaan en zeker niet op de staatstelevisie.