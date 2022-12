Knullige vertoning van minister Conny Helder tijdens Nederland – Qatar: ‘Diplomatieke blunder’

Na lang gesteggel over een mogelijke regeringsdelegatie in Qatar tijdens het WK voetbal is sportminister Conny Helder naar het woestijnstaatje gestuurd met een (door een sjaal verhulde) boodschap van amper twee centimeter doorsnede opgespeld.

Het was de ultieme polderoplossing om niemand tegen het hoofd te stoten: een OneLove-speldje, gedragen door de minister van Sport, met een sjaal eroverheen die de tekst 'never mind' op meerdere plekken liet zien. Helder stond naast een Qatarese minister, die wél pontificaal een aanvoerdersband als pro-Palestina-statement droeg.

Minister Helder is ervan overtuigd dat haar weggemoffelde OneLove-speldje 'écht duidelijk genoeg was'. U kunt ervan op aan dat ik het zeer zichtbaar - in het hele complex, bij alle ontmoetingen - bij de wedstrijd heb gedragen, en dat het ook is opgevallen”, zo sprak zij in de Tweede Kamer tijdens het debat over de sportbegroting dat werd onderbroken door haar retourtje Doha.

SP-kamerlid Michiel van Nispen is kritisch: “Het bezoek aan Qatar lag onder een vergrootglas, en dat is maar goed ook, want anders was het minuscule statement van de minister misschien niet eens opgevallen.” Het dragen van de speld in combinatie met de 'never mind'-sjaal noemt hij 'een diplomatieke blunder', ook doordat haar Qatarese collega wél een stevig statement uitdroeg.

Helder vertelde 'representatief voor de dag te willen komen'. “Ik ben 64, en met een openvallend jasje moet ik dat een beetje aankleden.” Dat er vele malen 'never mind' op de sjaal stond, is haar of haar metgezellen niet opgevallen. “Dat was gewoon onhandig”, geeft de minister toe.