Belgisch oud-premier Verhofstadt: “Viktor Orbán is een verrader”

De Belgische politicus Guy Verhofstadt scheldt premier Viktor Orbán uit op Twitter. De oud-premier van België en oud-fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) noemt de Hongaarse rechts-nationalistische leider een verrader.

Orbán laat zich al sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne kritisch uit over de Westerse steun aan het Oost-Europese land en frustreert met zijn houding de Brusselse besluitvorming wat betreft sanctiepakketten en militaire steun.

Vlak na kerst kwam Orbán met zijn simpele oplossing om de oorlog in Oekraïne te stoppen: als de Verenigde Staten ophouden met de steun aan Oekraïne en geen geld en wapens meer sturen, dan houdt de oorlog vanzelf op, volgens Orbán.

Dit schiet bij de Belg in het verkeerde keelgat. “Er zijn geen andere woorden voor... Viktor Orbán is een verrader!” twittert Verhofstadt als reactie op de speech van de Hongaarse autoritaire leider.

No other word for this…



Orbán is a traitor ! https://t.co/asmD1oLVa3