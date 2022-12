RIVM vond stikstofkaartje te slecht om te publiceren. Minister Van der Wal deed het tóch

Stikstofexperts van het RIVM waarschuwden al maanden voor de publicatie van het stikstofkaartje dat dit 'communicatief heel onhandig' zou zijn. Desondanks bracht minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) het kaartje toch naar buiten. Dat ontdekte het AD. ,,Voor ons was de kaart vooral géén communicatiemiddel", zegt topadviseur Wim van der Maas tegen het AD.

Het kaartje wakkerde de woede van de boeren aan en moest later worden ingetrokken. Van der Wal zou voor het kaartje hebben gekozen om heel duidelijk te maken dat het haar ernst was met het terugdringen van de stikstof-uitstoot door boeren. Dát is haar gelukt.

Rutte zegt nu dat het kaartje 'ruk' was, zoals hij het begin augustus noemde tijdens een bezoek aan een melkveehouder. ,,Natuurlijk was het onhandig en dus heb ik gezegd: 'dat is ruk'. Dat was het ook gewoon.''