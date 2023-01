  Neonazi-tekst op Erasmusbrug gesteund door JFvD: waar staat ’14 words’ voor?

Terwijl het vuurwerk en de champagnekurken de lucht in knalden, filmde RTV Rijnmond een nazistische tekst die door onbekenden op de Erasmusbrug in Rotterdam werd geprojecteerd. De 'Fourteen Words' is een bekende fascistische leus van de Amerikaanse neonazi David Lane.

Alt-right, neonazi's, antisemieten en extreemrechts dwepen met de tekst “We must secure the existence of our people and a future for white children.” (We moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor witte kinderen verzekeren), soms gevolgd door het citaat “Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth" (Omdat de schoonheid van de witte Arische vrouw niet mag verdwijnen van de aarde).

Het nummer 14 wordt in de neonazi-subcultuur vaak gebruikt als decoratie op kleding en sieraden. Soms wordt dit nummer in combinatie met 88 gebruikt, verwijzend naar de letters HH (achtste letter van het alfabet), wat staat voor Heil Hitler.

“Neo-Nazi-teksten midden in het getroffen hart van Rotterdam. Dit vergif wordt enthousiast omhelst door de JFvD en sluit naadloos aan bij het racistische gedachtegoed van JFvD-'vader' Freek Jansen (Kamerlid van het Forum voor Democratie)”, twittert psycholoog Marina Meeuwisse.

Zie hier de verwerpelijke beelden:

De fascistische #14words op onze #Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling. Neo-Nazi teksten midden in het getroffen hart van Rotterdam. Dit vergif wordt enthousiast omhelst door #JFvD en sluit naadloos aan bij het racistische gedachtegoed van JFvD "vader" Freek Jansen. #fvd pic.twitter.com/lH6nWhNWpm — dr. Marina (@mmeeuw) January 1, 2023

Het twitterkanaal van de jongerenafdeling van de FvD (JfvD) steunt de nazi-leus:

Mooi! Rotterdam begint het nieuwe jaar in ieder geval goed. https://t.co/UgrZXnN58d — JFVD (@jongeren_fvd) January 1, 2023

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie