‘Rusland bereidt mobilisatie voor van nog eens 500.000 rekruten’

Het einde van de oorlog is ondanks een Russisch staakt-het-vuren nog heel ver weg. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten is Rusland bezig met de mobilisatie van nog eens 500.000 rekruten.

In de lente en zomer zouden zij klaar moeten zijn om deel te nemen aan een nieuw offensief. In oktober werden er ook al 300.000 burgers geworven voor de strijd. Deze maand moeten er daar dus nog eens 500.000 bij komen. Dat zegt Vadim Skibitski, adjunct-directeur van de Oekraïense militaire inlichtingendienst.

De half miljoen rekruten moeten de grote verliezen opvangen van de Russen in Oekraïne. Ze zouden ook nodig zijn voor een nieuw offensief van Rusland in het oosten en zuiden van het land, dat in de lente moet beginnen.

Het bewijst dat Moskou geenszins van plan is om te stoppen met de oorlog. Sterker nog, de Russen lijken een tandje bij te willen zetten.

Poetin spreekt de mobilisatie vooralsnog tegen. Eerder zei de Russische president nog dat een tweede grote mobilisatie zinloos is. Volgens hem is nog maar de helft van de eerder gemobiliseerde groep uitgezonden.