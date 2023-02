D66 is tonnen kwijt aan allerlei rechtszaken met eigen mensen

Het rommelt intern bij D66. Er is de intimiderende Europarlementariër en de partijprominent die zijn handjes niet kon thuishouden. Beide rechtszaken plus nog eentje met onbekende oorzaak hebben de partij al 350.000 euro gekost.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van RTL Nieuws. Partijprominent Frans van Drimmelen heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel wangedrag. Uit het rapport naar de zaak bleek in eerste instantie dat er niet zoveel aan de hand was. Maar er was een vertrouwelijk deel niet naar buiten gekomen, zo onthulde de Volkskrant. En daarin stond wel dat de man zich had misdragen. Met dit vertrouwelijke gedeelte is niets gedaan.

De tweede zaak draait om Europarlementariër Samira Rafaela. Zij werd door medewerkers beschuldigd van intimidatie, machtsmisbruik en pesten. Er zou sprake zijn van een onveilige werksituatie. Het onderwerp van de derde rechtszaak is onbekend.

Een behoorlijk deel van de 3,5 ton is opgegaan aan een schadevergoeding voor het slachtoffer van Van Drimmelen.

Dat dit geen gemiddelde juridische kosten zijn, blijkt wel uit navraag van RTL Nieuws bij andere partijen. De VVD was in 2021 maar 17.000 euro daaraan kwijt en de PvdA een kleine 24.000 euro.