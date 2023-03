Paus Johannes Paulus II wist van pedofiele priesters en besloot niks te doen

Een onderzoek in Polen heeft bevestigd wat Polen al lang vermoedden: paus Johannes Paulus II wist dat leden van de Poolse kerk kinderen seksueel misbruikten en was medeplichtig aan de doofpot waarin dat misbruik verdween.

TVN24 meldde dat Johannes Paulus II, toen nog aartsbisschop Karol Wojtyla, niet alleen verzuimde gevallen te melden waarin Poolse priesters werden beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen, hij hielp de incidenten onder het tapijt te vegen.

In ten minste twee gevallen onderhield hij jaren nadat hun activiteiten aan het licht kwamen, nauwe langdurige relaties met de vermeende misbruikers. Wojtyla was van 1964 tot 1978 aartsbisschop van Krakau.

In één geval laat bewijsmateriaal uit archieven van de geheime politie aan dat pater Boleslaw Sadus, een goede vriend van Wojtyla, naar een parochie in Oostenrijk werd overgeplaatst nadat de moeders van kinderen die hij zou hebben misbruikt hem begonnen te bedreigen in de straten van Krakau.