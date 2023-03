Peiling: linkse wolk grootste, BBB mega-winst, CDA kopje onder, VVD halveert

PvdA/GroenLinks wordt volgens een prognose gemaakt voor het AD royaak de grootste in de Eerste Kamer. Per provincie is er grote winst voor BBB, met landelijk 14 procent van de stemmen. De VVD volgt met 11 procent, GroenLinks scoort 10 procent, de PVV 9 en PvdA 8.

Volgens de peiling verliest de VVD dus verder terrein, met nu nog 11 procent van de stemmen. Dat was 14 procent bij provinciale staten in 2019 en bijna 22 procent in de Tweede Kamer in 2021. D66 krijgt 7 procent (was 8 procent), het CDA halveert van 11 naar 5 procent en ChristenUnie houdt nog 4 procent over (was 5 procent). Vertaald naar de Eerste Kamer heeft de regering daar dan nog 20 zetels over, 17 te weinig voor een meerderheid.