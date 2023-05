LTO woedend op D66’er Tjeerd de Groot: “Opnieuw respectloos”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot doet het erom, denk je soms. Met weer een vileine opmerking jaagt hij deze keer de LTO tegen zich in het harnas.

De land- en tuinbouworganisatie zei maandag de conceptversie van het nieuwe landbouwakkoord nog niet te willen tekenen. Daarop zegt De Groot in De Telegraaf: "Ik denk wel dat er getekend gaat worden, maar de inkt zal nog niet droog zijn en alles zal uit de kast worden gehaald om de afspraken te slopen. Want de handtekening van LTO is niets waard.”

De LTO reageerde furieus op de opmerking. "Dit is opnieuw een respectloze uitspraak van de landbouwwoordvoerder van de tweede coalitiepartij van Nederland”, klinkt het in een persbericht.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak vult aan: "Als een coalitiepartij zich niet meer op de inhoud maar op een van de deelnemers van het akkoord stort, dan kan ik dat niet anders dan ernstig noemen. Het schaadt het aanzien van de politiek. Deze onnodig polariserende en grievende uitspraken moeten van tafel worden genomen door D66, door Kamerlid Tjeerd de Groot.” De LTO wil dat de D66'er zijn woorden terugneemt.