Verzekerd bij Zilveren Kruis of a.s.r.? Dan kun je niet meer naar het Groningse Martini Ziekenhuis

Mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of a.s.r. Kunnen tot het einde van het jaar geen afspraken meer maken bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. De hoeveelheid zorg die de verzekeraars hebben ingekocht is namelijk op, en de partijen zijn het niet eens geworden over een oplossing.

'Nog nooit eerder gebeurd'

Afspraken die al gepland staan, spoedgevallen, kanker-, kinder- en geboortezorg gaan nog wel gewoon door. “Tot voor kort waren we overtuigd dat we eruit zouden komen met elkaar, we zijn sinds augustus in gesprek met de verzekeraars”, zegt Marieke van Kralingen van het Martini Ziekenhuis tegen RTV Noord. “Ergens zie je het wel aankomen, maar het is nog nooit eerder gebeurd dus je vertrouwt erop dat je er met elkaar uitkomt.”

Wachten tot 2024

“De verzekeraar moest zorg bijkopen, maar heeft maar een deel bijgekocht”, legt ze uit. “Daarom kunnen we een deel van de patiënten helaas niet in behandeling nemen. Patiënten die op de wachtlijst staan voor een behandeling of operatie en bij deze verzekeraars verzekerd zijn, moeten wachten tot in de loop van 2024.”

Gat van één miljoen euro

Onder het Zilveren Kruis vallen onder andere Interpolis, FBTO, De Friesland, De Christelijke Zorgverzekeraar en Ziezo. “Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken altijd afspraken aan het eind van een jaar”, legt een woordvoerder van Zilveren Kruis uit. “Het Martini Ziekenhuis verwachtte er niet uit te komen met het afgesproken bedrag en wilde extra geld en dan ga je in gesprek. Zilveren Kruis heeft twee miljoen euro beschikbaar gesteld, maar het ziekenhuis wilde één miljoen euro meer.”