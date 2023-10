Rutte vraagt aandacht voor rechten Palestijnen

De Nederlandse regering, Mark Rutte en zijn opvolger Yelisgõs voorop, leken sinds de moordpartij door Hamas op Israëlische burgers blind achter Israël te staan.

Daarin lijkt nu toch minstens enige nuance te ontstaan. Vandaag twittert Rutte het volgende: "Het is van groot belang dat onschuldige inwoners van Gaza toegang kunnen krijgen tot voedsel, water en medische zorg." Dat is inderdaad van – letterlijk – levensbelang, maar al die dingen onthoudt Israël de 2 miljoen inwoners van Gaza al dagen. Ook Nederland heeft daarop nu kritiek.

📞: Vanmiddag met @KingAbdullahII van Jordanië (@RHCJO) gesproken over de actuele ontwikkelingen in buurland Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. We bespraken de noodzaak van het voorkomen van regionale escalatie en de noodzaak van humanitaire toegang tot Gaza.



