Timmermans haalt hard uit naar leugenachtige Yesilgöz: “U heeft duidelijk van meneer Rutte geleerd”

Dat de verkiezingsdag nadert, is te merken in de tv-debatten. Ook bij EenVandaag ging het er stevig aan toe. GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans legde pijnlijk bloot hoe VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz te werk gaat.

Toen ze tegen Timmermans begon over de belastingverhogingen die zijn partij voorstelt, reageerde hij fel: "Ze doet het iedere keer weer, de zaken van mij en van Jetten verkeerd voorstellen.”

Om te vervolgen met: "Mevrouw Yesilgöz heeft duidelijk van meneer Rutte geleerd om in hyperbolen en onwaarheden te spreken.” Waarop Yesilgöz maar weer eens een standaard uitspraak van stal haalde: "U plukt mensen kaal, u plukt mensen kaal.”

Yesilgöz kwam tijdens het hele debat niet lekker uit de verf. Ook D66-leider Rob Jetten pakte haar hard aan, maar dan op asielbeleid. "We hebben niet te maken met een asielcrisis, maar met een VVD-crisis”, zei hij bijvoorbeeld.

De plots mild geworden Geert Wilders reageerde met: "Ik snap dat de VVD niet graag terugkijkt, want op asiel is record na record gebroken.” En over Jetten en Yesilgöz: "Ik geef u beide een beetje gelijk. Het is een crisis omdat de VVD de afgelopen jaren D66-beleid heeft uitgevoerd.”