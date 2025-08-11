ECONOMIE
COA wacht nog steeds op Fabers geld

Politiek
door Ans Vink
maandag, 11 augustus 2025 om 5:48
ANP-528881990
In februari zei asielminister Faber gemeenten met geld te verleiden vluchtelingen op te nemen. De regeling is nog altijd niet van kracht, meldt Trouw. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt nu om extra noodopvang.
Voor iedere erkende vluchteling die gemeenten zouden overnemen van het COA zou eenmalig 30.000 euro klaarliggen. Voor vluchtelingen die tijdelijk konden worden ondergebracht in een hotel zouden gemeenten 38.000 euro ontvangen. Met dit concrete plan beloofde toenmalig minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV) te werken aan een oplossing voor de overvolle asielzoekerscentra.
Op 14 februari kondigde de inmiddels gestopte Faber dit plan aan in een brief aan de Tweede Kamer. Maar sindsdien heeft nog geen enkele gemeente gebruik kunnen maken van deze regeling, want die is (nog) niet van kracht, blijkt uit onderzoek van de krant.
Faber schreef in haar brief in februari dat haar voorstel "is uitgewerkt" om "de grote druk op de COA-opvang op korte termijn te verlichten". In een nieuwsbericht op de website van het ministerie meldde ze dat het kabinet "maatregelen neemt" om de doorstroom van erkende vluchtelingen vanuit asielzoekerscentra naar gemeenten te versnellen.
