ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoe snel val je 5, 15 of 20 kilo af met een “afvalspuit”

gezondheid
door Désirée du Roy
maandag, 11 augustus 2025 om 5:57
8a54877aa3d5ee41251812b9fe9c8caa,37ebd792
"Afvalspuiten” zoals semaglutide (Ozempic/Wegovy) en tirzepatide (Mounjaro/Zepbound) remmen honger en vertragen de maaglediging.
Hoe snel je afvalt verschilt per dosis, leefstijl en startgewicht, maar grote studies geven goede richtlijnen. In een veelgeciteerde NEJM-trial met semaglutide 2,4 mg (STEP 1) verloren deelnemers <a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2032183">gemiddeld ~15% gewichtsverlies na 68 weken</a>, met duidelijke vooruitgang al in de eerste 3–6 maanden.
Tirzepatide liet in de NEJM-SURMOUNT-1 studie tot 20% gewichtsverlies na ~72 weken zien in de hoogste dosering. "Resultaten zijn dosisafhankelijk en vereisen doorgaans maanden van geleidelijke titratie," waarschuwen onderzoekers; te snel ophogen vergroot de kans op bijwerkingen zoals misselijkheid.

Vuistregels op basis van gemiddelde studie-uitkomsten:

  • 5 kilo: vaak 1,5–3 maanden, afhankelijk van startgewicht en of je ook voeding en beweging aanpast.
  • 15 kilo: vaak 5–8 maanden, waarbij plateaus normaal zijn; bij tirzepatide gemiddeld sneller dan bij semaglutide.
  • 20 kilo: vaak 8–12+ maanden; dit bereik je meestal pas op volle (getitreerde) dosis en met consistente leefstijl.
Feit: met semaglutide 2,4 mg verliezen deelnemers gemiddeld rond 15% gewicht in ±68 weken; tirzepatide behaalt gemiddeld tot ±20% in een vergelijkbare periode

Belangrijk om te weten

De meeste protocollen starten met een lage dosis en bouwen elke 4 weken op. Stop je met het middel, dan komt gemiddeld een deel van het gewicht terug zonder blijvende leefstijlverandering. “Medicatie werkt het beste als katalysator voor een nieuwe routine, niet als vervanging ervan,” luidt een veelgehoorde klinische les.
Belangrijke nuance: individuele resultaten variëren sterk (start-BMI, comorbiditeit, dosis, therapietrouw).
Realistische tijdlijnen (gemiddelden, indicatief)
  • 5 kg: 1,5–3 maanden
  • 15 kg: 5–8 maanden
  • 20 kg: 8–12+ maandenBron: grote gerandomiseerde GLP‑1/GIP‑studies (klikbaar)
Belangrijke nuance: individuele resultaten variëren sterk (start-BMI, comorbiditeit, dosis, therapietrouw).

Lees ook

Twee keer zo krachtig als Ozempic: nieuw afslankmedicijn werkt té goedTwee keer zo krachtig als Ozempic: nieuw afslankmedicijn werkt té goed
Vergeet Ozempic: de Chinese afslankmiddelen komen eraan, en ze beloven meer dan gewichtsverlies alleenVergeet Ozempic: de Chinese afslankmiddelen komen eraan, en ze beloven meer dan gewichtsverlies alleen
Diabetespatiënten hebben dubbel zo kans op deze ernstige oogziekte door populaire afvalmedicijnenDiabetespatiënten hebben dubbel zo kans op deze ernstige oogziekte door populaire afvalmedicijnen
Vorig artikel

COA wacht nog steeds op Fabers geld

Volgend artikel

Australië zal staat Palestina in september erkennen

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

ANP-478871420

VVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaag

ANP-531894488

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

shutterstock_2359545129

Waarom Duitsers hard willen blijven rijden op de Autobahn

ANP-519250990

Waarom je jeugdherinneringen vaak niet kloppen