Hoe snel val je 5, 15 of 20 kilo af met een “afvalspuit”

"Afvalspuiten” zoals semaglutide ( Ozempic/Wegovy) en tirzepatide (Mounjaro/Zepbound) remmen honger en vertragen de maaglediging.

Hoe snel je afvalt verschilt per dosis, leefstijl en startgewicht, maar grote studies geven goede richtlijnen. In een veelgeciteerde NEJM-trial met semaglutide 2,4 mg (STEP 1) verloren deelnemers <a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2032183">gemiddeld ~15% gewichtsverlies na 68 weken</a>, met duidelijke vooruitgang al in de eerste 3–6 maanden.

Tirzepatide liet in de NEJM-SURMOUNT-1 studie tot 20% gewichtsverlies na ~72 weken zien in de hoogste dosering. "Resultaten zijn dosisafhankelijk en vereisen doorgaans maanden van geleidelijke titratie," waarschuwen onderzoekers; te snel ophogen vergroot de kans op bijwerkingen zoals misselijkheid.

Vuistregels op basis van gemiddelde studie-uitkomsten:

Feit: met semaglutide 2,4 mg verliezen deelnemers gemiddeld rond 15% gewicht in ±68 weken; tirzepatide behaalt gemiddeld tot ±20% in een vergelijkbare periode

Belangrijk om te weten

De meeste protocollen starten met een lage dosis en bouwen elke 4 weken op. Stop je met het middel, dan komt gemiddeld een deel van het gewicht terug zonder blijvende leefstijlverandering. “Medicatie werkt het beste als katalysator voor een nieuwe routine, niet als vervanging ervan,” luidt een veelgehoorde klinische les.

Realistische tijdlijnen (gemiddelden, indicatief)

5 kg: 1,5–3 maanden

15 kg: 5–8 maanden

20 kg: 8–12+ maandenBron: grote gerandomiseerde GLP‑1/GIP‑studies (klikbaar)

Belangrijke nuance: individuele resultaten variëren sterk (start-BMI, comorbiditeit, dosis, therapietrouw).