Prominente donoren vragen dwarse Biden op te stappen

Een groep van prominente donoren, maatschappelijke leiders en zakenmensen heeft de Democratische president Joe Biden vrijdag een brief gestuurd waarin ze hem oproepen zich terug te trekken voor de aankomende verkiezingen. Daarmee wordt de druk verder opgevoerd op de Democraat.

Onder de brief staan 168 handtekeningen, waaronder die van Walmart-erfgename Christy Walton, cryptomiljardair Mike Novogratz, voormalige Google-directeur Ning Mosberger-Tang en verschillende professoren.

Volgens de briefschrijvers staat "niets minder dan de Amerikaanse democratie op het spel in november". In de brief roemen ze de 81-jarige Biden voor het "redden van onze democratie van de grootste bedreigingen die we sinds de Burgeroorlog hebben gekend", maar ze vragen hem ook "de fakkel door te geven aan de volgende generatie Democraten" om zijn "erfenis te verstevigen".

Leadership Now Project

De brief is een initiatief van het Leadership Now Project, een groep die in 2018 is opgericht om in actie te komen tegen bedreigingen voor de democratie. Woensdag kwam de groep ook al met een verklaring waarin ze Biden opriepen plaats te maken voor een nieuwe generatie Democraten, maar toen stonden er nog geen namen onder.

Na een zwak optreden van Biden in het debat met de Republikeinse kandidaat Donald Trump vorige week bestaan er veel zorgen over zijn herverkiezing. Sinds het debat loopt Trump steeds verder uit in de peilingen.