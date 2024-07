Connie Witteman wil graag samenwerken met rapper Donnie

Connie Witteman staat ervoor open haar muzikale comeback als Vanessa op te luisteren met een samenwerking. Daarbij denkt ze met name aan Donnie, zo vertelde de inmiddels 72-jarige zangeres in RTL Boulevard.

"Ik heb nog nooit een samenwerking gedaan. Als je het nu zo aan me vraagt dan denk ik aan rapper Donnie. Daar ben ik wel groot fan van", zei Witteman. "Dat lijkt me wel leuk."

Witteman treedt later deze maand voor het eerst in bijna twintig jaar weer op. Ze maakt haar comeback op het festival Milkshake in Amsterdam en staat volgende maand ook op de Pride in Amsterdam. De afgelopen weken bracht ze nieuwe versies uit van haar hits Upside Down en Cheerio.