Syrische president Bashar al-Assad weggejaagd, rebellen de baas in Damascus

De Syrische president Bashar al-Assad heeft de hoofdstad Damascus met onbekende bestemming verlaten. De rebellen lijken de hele hoofdstad te beheersen en verklaren de nieuwe regering in Syrië te zijn. De premier, die niet is gevlucht, zou de macht vredig willen overdragen. In de straten van de hoofdstad wordt feestgevierd door de Syriers die blij zijn dat Assad weg is. Zijn aanhangers zitten vermoedelijk binnen in de hoop dat ze de machtswisseling overleven

De rebellen hebben onder leiding van de jihadistische groepering Hayat Tahrir al-Sham (HTS) eerder dit weekend de stad Homs ingenomen en zouden nu al enkele wijken van Damascus binnengetrokken zijn. Ook hebben ze onder andere volgens het observatorium politieke gevangenen uit de beruchte Sednaya gevangenis bevrijd.

De Arabische nieuwszender Al Jazeera zegt dat ze ook het gebouw van de staatsomroep in Damascus hebben bezet.