13 gewonden door pepperspray concert Berlijn

BERLIJN (ANP/DPA) - Dertien mensen zijn zaterdag in Berlijn gewond geraakt nadat iemand een irriterend gas in het publiek spoot tijdens een gratis optreden van de Duitse rapper Samra. Er ontstonden vechtpartijen in het publiek, wat ook tot verwondingen leidde. Vier mensen waren ernstig gewond, meldt de brandweer van de stad.

De hulpdiensten werden om 16.25 uur gealarmeerd. Het middagconcert vond plaats in een winkelcentrum in de Duitse hoofdstad. Hoewel er zevenhonderd bezoekers werden verwacht, trok het gratis optreden volgens de brandweer tussen de duizend en drieduizend bezoekers.

De vier ernstig gewonden en twee lichtgewonden moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. De overige slachtoffers konden ter plekke worden behandeld. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar.

Rapper Samra reageerde na afloop van het concert op Instagram. "Wat een vieze actie", schreef hij. Ook bedankte hij de hulpdiensten.