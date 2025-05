Israël roept reservisten vanwege oorlog Gaza

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël roept vanaf zondag tienduizenden reservisten op ter voorbereiding op een uitbreiding van zijn militaire offensief in Gaza, meldden Israëlische media, waaronder The Jerusalem Post, zaterdag.Volgens de berichten gaan de reservisten militairen vervangen die nu actief zijn in Israël zelf en op de bezette Westelijke Jordaanoever, zodat die op hun beurt kunnen worden ingezet in Gaza.

Het leger stelt volgens The Jerusalem Post dat de uitbreiding in fasen zal plaatsvinden. Dat duidt er volgens de krant op dat het "dagen of weken" kan duren voordat er een duidelijker beeld is van de precieze strategie en de impact van een verdere invasie van het Israëlische leger in de Gazastrook.

Volgens de Israëlische publieke omroep komt het veiligheidskabinet zondag bijeen om de uitbreiding van het militaire offensief in Gaza officieel goed te keuren.

Netanyahu

De kans dat er een nieuw staakt-het-vuren komt tussen Hamas en Israël lijkt al langer steeds verder af te nemen. Premier Benjamin Netanyahu haalde zaterdag hard uit naar Qatar, dat samen met de Verenigde Staten en Egypte een belangrijke rol speelde bij het overleg dat leidde tot de vorige wapenstilstand, die in januari van kracht werd.

De Israëlische premier beschuldigde de golfstaat er zaterdag van "dubbel spel te spelen". Netanyahu schreef in een bericht op X dat Qatar moet "kiezen of het aan de kant van de beschaving staat of aan de kant van de barbarij van Hamas".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar stelde in een reactie dat de Israëlische woorden "ernstig tekortschieten op het terrein van de meest basale politieke en morele verantwoordelijkheid".