Engels van Nederlanders beste ter wereld

Nederlanders kloppen zichzelf graag op de borst over hun talenkennis. En terecht, blijkt nu. Volgens een nieuw rapport van Education First is er geen land ter wereld waar zo goed Engels wordt gesproken.

Education First is bekend van de EF Standard English Test. De organisatie heeft onderzocht welke mensen het beste Engels spreken, maar bij wie het niet hun moedertaal is. Daarbij zijn de resultaten van de gratis test, die iedereen online kan maken als uitgangspunt genomen. Helemaal representatief is dat niet. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 23 jaar en 90 procent is jonger dan 40.

Nederlanders halen gemiddeld 70,27 procent op de test. Dat is het beste resultaat van alle onderzochte landen. Daarna volgen de Scandinavische landen, die allen ruim onder de 70 procent scoren.

Dit is de volledige top 15: