Hoge Raad: Staat moet meer doen tegen uitstoot broeikasgassen

De Nederlandse Staat is verplicht tot het nemen van maatregelen die ertoe leiden dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2020 met minimaal een kwart is verminderd ten opzichte van 1990. De Hoge Raad heeft dat vrijdag bepaald in de klimaatzaak die was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Het oordeel werd door het aanwezige publiek met luid applaus ontvangen.

Met het arrest van het hoogste rechtscollege van het land is de juridische strijd tussen Urgenda en de overheid ten einde. De klimaatzaak was wereldwijd de eerste in zijn soort en staat internationaal volop in de belangstelling. In 2015 kreeg Urgenda voor het eerst gelijk van de rechtbank. Het vonnis hield stand voor het hof en is nu dus definitief.

Het kabinet was in cassatie gegaan omdat het van mening is dat niet de rechter, maar de politiek gaat over het tempo waarin de uitstoot dient af te nemen.