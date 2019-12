Winter komt niet: ook in januari grote kans op zacht winterweer

Januari is de wintermaand bij uitstek, maar dit jaar is de kans op zacht weer groot. Dat meldt Weeronline. Westen- tot zuidwestenwinden voeren naar verwachting vooral zachte lucht aan, al is de kans op heldere vorstnachten wel groter dan in december. Enige schaatspret is dus niet uitgesloten.

Komende januari wordt naar verwachting een graad warmer dan gemiddeld. Normaal gesproken is januari de koudste maand van het jaar, met een gemiddelde maandtemperatuur van 3,1 graden. Overdag is het doorgaans een graad of 5, 's nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. De kans op nachtvorst is kleiner dan gebruikelijk, maar in januari zijn een paar nachtelijke opklaringen al voldoende om de temperatuur onder nul te laten dalen. De kans op ijsdagen, waarop het de hele dag blijft vriezen, is zeer klein. Schaatspret Toch is kortstondige schaatspret mogelijk, zo leert de geschiedenis. Vorig jaar werd zacht weer in de tweede helft van januari ingeruild voor winterkou met sneeuw en schaatspret. Ook in 2016 was januari zacht, maar een paar nachten matige vorst resulteerden al in ijs op verschillende natuurijsbanen. Met de westen- tot zuidwestenwind komt niet alleen zachte lucht naar Nederland, maar ook bewolking, wind en regen. Toch zijn er naar verwachting ook droge dagen. Gemiddeld over het land wordt ongeveer een normale hoeveelheid neerslag van 73 millimeter verwacht.