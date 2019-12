Nederlands kind gewond na val uit stoeltjeslift in Oostenrijk

Een 12-jarige skiër uit Nederland is bij een Oostenrijkse piste uit een stoeltjeslift gevallen. Het kind raakte gewond en is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht.

Het Nederlandse kind was op tweede kerstdag met twee andere kinderen en een 36-jarige skileraar aan het skiën bij Sölden in het westen van Oostenrijk. Vanuit het dal gingen ze met de lift weer naar boven. Vlak na vertrek gleed de 12-jarige langzaam weg. De leraar greep het kind bij de jas en de broek en wist een val te voorkomen, maar het lukte niet om het kind terug op het stoeltje te krijgen. De leraar raakte vermoeid en kon het kind niet langer vasthouden. Van 4 meter hoogte viel de tiener op de rand van de piste.

Twee Nederlandse broers van 43 en 41 moesten donderdag in veiligheid worden gebracht bij Lech. Tijdens het skiën belandden ze op een rotsachtig terrein, waar ze zelf niet meer uit konden komen. Daarom sloegen ze alarm. Aan een touw van een reddingshelikopter werden ze ongedeerd naar een veilige plek getild.