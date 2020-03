Teslabaas Elon Musk: paniek om virus stompzinnig

Elon Musk, baas en oprichter van elektrische autobouwer Tesla noemt op Twitter de paniek die is ontstaan na het uitbreken van het nieuwe coronavirus 'stompzinnig'. Musk, met 30 miljoen volgers op Twitter, heeft met zijn bedrijf te kampen met een scherpe daling van het aandeel Tesla.

Die aandelen zijn met meer dan twintig procent gedaald sinds het nieuws van de virusuitbraak rond half februari bekend werd. Het aantal mensen wereldwijd dat besmet is met het coronavirus ligt boven de 100.000. De uitbraak heeft aan bijna 3500 mensen het leven gekost en is aangetroffen in meer dan 90 landen.

Sinds de uitbraak van het virus zijn de beurskoersen gekelderd en heeft de bezorgdheid bij burgers en bedrijven geleid tot een tekort aan gezichtsmaskers, ontsmettingsmiddelen en aanverwante zaken. Bedrijven over de hele wereld veranderen hun manier van werken, vragen en eisen bijvoorbeeld van hun werknemers dat ze vanuit huis werken en stoppen met zakenreizen.