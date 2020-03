Tom Hanks en zijn vrouw besmet met coronavirus

De Amerikaanse filmacteur Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zijn beiden besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de acteur bekendgemaakt via Twitter. Het stelt verblijft vanwege filmopnames in Australië en voelde zich niet lekker. Uit testen bleek dat ze het longvirus hebben opgelopen.

Hanks is in Australië voor de opnames van de Elvis Presley-biopic waarin hij de rol van Nederlander Colonel Parker op zich neemt. Studio Warner stuurde woensdag een persbericht uit dat het had ontdekt dat "iemand" die betrokken was bij het filmproject het coronavirus had. Niet veel later maakte Tom bekend dat het om hem ging.